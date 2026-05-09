12:45 09.05.2026
В Берлине провокаторы попытались сорвать возложение венков к мемориалу

Провокаторы с украинскими флагами пытались сорвать возложение венков в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Берлине провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке.
  • Ежегодно 9 мая в Трептов-парке проходит памятная церемония по случаю победы в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма.
  • Полиция присутствовала на месте и не давала провокаторам подойти близко к участникам торжественной церемонии.
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно в берлинском Трептов-парке 9 мая традиционно проходит памятная церемония по случаю победы в Великой отечественной войны 1941-1945 годов, окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Европы и Германии от нацизма. Ее участники приходят с цветами и портретами своих близких, павших в бою с нацизмом.
Утром в субботу наряду с желающими почтить память советских воинов у мемориала расположились люди с украинскими флагами, которые пытались сорвать торжественную церемонию. Они выкрикивали оскорбления и старались перекричать участников памятной церемонии. Присутствовавшая на месте полиция не препятствовала их нахождению у мемориала, однако не давала им подойти близко к участникам торжественной церемонии.
