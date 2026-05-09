Минский процесс показал, что можно часами говорить без толку, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Минский переговорный процесс показал, что можно часами говорить без толку, в урегулировании на Украине нужна предварительная работа специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке минских соглашений. Можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы", - сказал Путин журналистам.