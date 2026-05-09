Президент Абхазии поблагодарил Путина за память о Победе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве поблагодарил его за сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне.
"Позвольте еще раз поздравить вас с этим великим праздником, сказать слова благодарности за то, что даете нынешним поколениям хранить святую память о великой Победе. Это ваша личная заслуга, то, что поколениями будут ценить", - заявил Гунба на встрече с Путиным.
Ранее Гунба присутствовал на параде в честь Дня Победы на Красной площади.