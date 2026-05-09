Президент РС БиГ назвал визит делегации в Москву знаком настоящей дружбы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Визит делегации Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в Москву на торжества по случаю Дня Победы свидетельствует о настоящей дружбе, заявил президент РС БиГ Синиша Каран.
"Наш визит в Российской Федерации - это подтверждение того, что и Российская Федерация, и Республика Сербская сообща относятся к вопросу наследия Великой Отечественной Войны, мы настоящие друзья", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.