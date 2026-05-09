Мадьяр после избрания премьером открыл концерт

БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по окончании первого заседания нового парламента Венгрии вышел к собравшимся на площади перед зданием парламента, принял торжественный парад с поднятием флага Венгрии и открыл праздничный концерт, передает корреспондент РИА Новости.

По окончании заседания Мадьяр и 140 депутатов от партии "Тиса" вышли через парадное крыльцо здания венгерского парламента, на котором, наряду с флагами Венгрии и Секейского края, где в Румынии проживают венгры, висит также флаг Евросоюза, которого ещё не было утром и который был возвращен на фасад здания по распоряжению нового спикера парламента Агнеш Форстхоффер спустя 12 лет.

Мадьяр, рядом с которым стояли три его сына, принял военный парад с поднятием триколора Венгрии, затем полиция убрала заграждения так, чтобы толпа на площади, насчитывающая десятки тысяч человек, смогла подойти вплотную к крыльцу парламента.

Затем Мадьяр произнес речь с крыльца здания парламента, в которой поблагодарил сторонников партии "Тиса", проголосовавших за нее на выборах, и заявил, что постарается объединить народ Венгрии, включая тех, кто разочарован результатами выборов, после чего объявил о начале праздничного концерта с выступлением известных венгерских исполнителей, который продлится перед парламентом и на набережной Дуная до ночи.

В толпе собравшиеся держат флаги Венгрии, в том числе, с названиями своих населенных пунктов, флаги Евросоюза, НАТО и флаги с эмблемой партии "Тиса". Видны также флаги с круглым отверстием посередине, которые в Венгрии считаются символом событий 1956 года и смены режима.