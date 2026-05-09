Здание МХАТ имени М. Горького в Москве. Архивное фото

Здание МХАТ имени М. Горького в Москве

МХАТ им. Горького и Московский Губернский театр отметили День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ МХАТ имени Горького и Московский Губернский театр выступили с праздничным концертом "Путь к Победе", посвященным 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Художественный руководитель театров Сергей Безруков открыл концерт произведением "Горят города" и исполнил композицию "Последний бой".

На концерте артисты читали стихи поэтов-фронтовиков и исполняли песни военных лет.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. МХАТ имени Горького и Московский Губернский театр в честь Дня Победы выступили с праздничным концертом "Путь к Победе", посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

« Сергей Безруков. "С праздником Великой Победы, друзья. Для меня этот праздник и возможность попасть в детство, вспомнить своих дедов и прадедов, почтить их светлую память, мы не забудем о них никогда", - произнес со сцены художественный руководитель МХАТ им. Горького и Московского Губернского театра , народный артист России

Безруков открыл концерт произведением "Горят города", а также исполнил композицию "Последний бой". Режиссером концерта выступил Дмитрий Платонов.

В сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением Сергея Пащенко гости услышали на празднике композиции "Самый главный день", "Туман", "Дорога на Берлин", "Баллада о военных летчицах", "Журавли", "Бомбардировщики" и многие другие. Все без исключения зрители подпевали любимые многими поколениями песни военных лет.

Заслуженный артист РФ Максим Дахненко прочитал стихотворение Константина Симонова "Жди меня", а также покорил зрителей пронзительным исполнением произведения "От героев былых времен".

Актриса Московского губернского театра рассказала историю своего дедушки Ильи Шпака - ветерана Великой Отечественной войны, в также зачитала стихотворение, которое ее дядя Николай Шпак посвятил их великому предку.

В завершении концерта артисты вместе спели "День Победы" под бурные аплодисменты публики, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.