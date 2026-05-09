МХАТ им. Горького и Московский Губернский театр отметили День Победы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. МХАТ имени Горького и Московский Губернский театр в честь Дня Победы выступили с праздничным концертом "Путь к Победе", посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"С праздником Великой Победы, друзья. Для меня этот праздник и возможность попасть в детство, вспомнить своих дедов и прадедов, почтить их светлую память, мы не забудем о них никогда", - произнес со сцены художественный руководитель МХАТ им. Горького и Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков.
Безруков открыл концерт произведением "Горят города", а также исполнил композицию "Последний бой". Режиссером концерта выступил Дмитрий Платонов.
В сопровождении оркестра Московского Губернского театра под управлением Сергея Пащенко гости услышали на празднике композиции "Самый главный день", "Туман", "Дорога на Берлин", "Баллада о военных летчицах", "Журавли", "Бомбардировщики" и многие другие. Все без исключения зрители подпевали любимые многими поколениями песни военных лет.
Также Антон Соколов, Олег Цветанович, Ирина Линдт, Мария Янко, Эдуард Айткулов и другие артисты прочитали стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы.
Заслуженный артист РФ Максим Дахненко прочитал стихотворение Константина Симонова "Жди меня", а также покорил зрителей пронзительным исполнением произведения "От героев былых времен".
Актриса Московского губернского театра рассказала историю своего дедушки Ильи Шпака - ветерана Великой Отечественной войны, в также зачитала стихотворение, которое ее дядя Николай Шпак посвятил их великому предку.
В завершении концерта артисты вместе спели "День Победы" под бурные аплодисменты публики, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.
Во второй части праздничной программы Безруков исполнит песни Владимира Высоцкого и других авторов о Великой Отечественной войне.