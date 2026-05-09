Президент Лаоса поздравил Путина с празднованием 81-й годовщины Победы - РИА Новости, 09.05.2026
17:11 09.05.2026
Президент Лаоса поздравил Путина с празднованием 81-й годовщины Победы

Президент Лаоса поздравил Путина с успешным празднованием Дня Победы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Президент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением празднований по случаю 81-й годовщины Победы.
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Лаоса.
"Хотел бы поздравить вас с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы. Лаосская делегация внимательно слушала ваши речи на параде и сегодня на обеде, и мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Тхонглун Сисулит.
Лидер Лаоса прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сисулит часто бывал в стране, получил педагогическое образование в Ленинграде, хорошо знает русский язык и культуру России.
ЛаосРоссияМоскваТхонглун СисулитВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
