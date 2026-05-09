Посол России возложил венки к советскому воинскому мемориалу в Берлине - РИА Новости, 09.05.2026
11:16 09.05.2026 (обновлено: 11:57 09.05.2026)
© РИА НовостиПосол РФ в ФРГ на церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в торжественной церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине.
  • В памятной церемонии также приняли участие представители общественных объединений Германии и многочисленные соотечественники в ФРГ.
  • Архитектурный комплекс в Трептов-парке — наиболее известный советский воинский мемориал за рубежом, его торжественное открытие состоялось 8 мая 1949 года.
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в торжественной церемонии возложения венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Европы и Германии от нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
В памятной церемонии участие приняли также представители общественных объединений Германии и многочисленные соотечественники в ФРГ. Многие из них принесли красные гвоздики и портреты своих близких, павших в боях, чтобы таким образом почтить память советских воинов, отдавших жизнь в борьбе за мир без нацизма.
Архитектурный комплекс в Трептов-парке является наиболее известным советским воинским мемориалом за рубежом. Его возведение началось в 1946 году. Центральным элементом ансамбля является бронзовая статуя Воина-освободителя - советского солдата, рассекающего мечом фашистскую свастику, со спасенным ребенком на руках. Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 1949 года.
