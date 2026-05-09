Житель Польши поставил рекорд по сдаче пустых бутылок
02:35 09.05.2026 (обновлено: 02:48 09.05.2026)
Житель Польши поставил рекорд по сдаче пустых бутылок

Стеклянные бутылки. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Житель Польши установил рекорд, сдав за один день 4,7 тысячи пустых бутылок, сообщает издание Warsaw.
"В польской системе возврата тары установлен новый рекорд. Пятого мая житель Кракова сдал почти 4,7 тысячи бутылок и банок - и получил за это более 2,3 тысячи злотых (около 640 долларов)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина принес несколько мешков с тарой в торговый центр "Bonarka". Бутылки и банки он собирал во время работы в гастрономии.
"Сдача тары заняла несколько часов: первый чек был выдан около 6 утра, последний — после 10.20. В сумме мужчина вернул 4683 упаковки и получил 2341,5 злотого", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Польше за пластиковые бутылки объемом до трех литров и металлические банки до одного литра действует залоговая система. К стоимости напитка автоматически добавляют 50 грошей (около 0,14 доллара), которые можно вернуть после сдачи тары. Для этого не нужен чек, однако бутылка или банка не должны быть смяты.
