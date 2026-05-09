На греческом острове Корфу прошел "Бессмертный полк"
23:59 09.05.2026
На греческом острове Корфу прошел "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Алексей Богдановский
Остров Корфу
Остров Корфу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На греческом острове Корфу прошла акция «Бессмертный полк».
  • Участники акции прошли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и пели песни военных лет.
  • Также прошла церемония возложения венков к памятным местам.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" с участием членов русско-греческого общества и сотрудников почетного консульства России прошла на греческом острове Корфу, сообщили в российском посольстве в Греции.
"Девятого мая в городе Керкира (остров Корфу) прошла традиционная акция "Бессмертный полк". Вместе с членами русско-греческого общества на Корфу и сотрудниками почетного консульства участники торжественно прошли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, пели песни военных лет", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
По словам дипломатов, также прошла церемония возложения венков к памятным местам. В мероприятии участвовал почетный консул РФ на Корфу и Ионических островах Никос Канулас, а также представители общественных организаций, отметили в посольстве.
