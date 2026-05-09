В Белграде рассказали о проведении "Бессмертного полка"
15:15 09.05.2026 (обновлено: 15:23 09.05.2026)
В Белграде рассказали о проведении "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белграде прошло 10-е шествие "Бессмертного полка".
  • В акции приняли участие руководство и сотрудники посольств России и Белоруссии, "Россотрудничества", сербские отделения Русского географического общества и Российского исторического общества, байкеры и граждане с портретами предков-участников Второй мировой войны.
  • Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше 10 тысяч человек.
БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Юбилейное, 10-е шествие "Бессмертного полка" на День Победы в центре столицы Сербии собрало тех, кто знает о вкладе Красной Армии в освобождение Югославии и сохраняет историческую память о героях войны, заявила РИА Новости организатор акции, учредитель фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев.
Шествие с байкерами во главе и транспарантом "Бессмертный полк Сербия" началось от памятника Вуку Стефановичу Караджичу около 10.00 (11.00 мск) в центре города. По перекрытой улице Рузвельтова в сопровождении полиции и при охране жандармерии оно дошло под военные песни из колонок до мемориала "Освободителям Белграда", где состоялась церемония возложения венков к памятникам красноармейцам и бойцам Народно-освободительной армии Югославии. В акции приняли участие руководство и сотрудники посольств РФ и Белоруссии, "Россотрудничества", а также сербские отделения Русского географического общества и Российского исторического общества, байкеры и граждане с портретами предков - участников Второй мировой войны.
"В этом году 10-й, юбилейный "Бессмертный полк" в Белграде - несмотря на все техническо-организационные трудности мы сумели его провести. Пришли те, кто действительно знают о Победе, знают, что Сербия и Россия были вместе на стороне победителей, знают, что сделала Красная Армия для Югославии - и пришли от чистого сердца вместе с нами, поддержали и вспомнили всех тех, кто погиб во Второй мировой войне. И участники сказали всему миру, что эти герои живут, пока мы их помним они с нами и они живы", - сказала Коцев.
В организации шествия участвовали фонд "Бессмертный полк Сербия", сербское отделение Международного фонда духовного единства народов и Координационный совет российских соотечественников в Сербии.
Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше 10 тысяч человек.
В субботу прошло и возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
