В Белграде рассказали о проведении "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белграде прошло 10-е шествие "Бессмертного полка".

В акции приняли участие руководство и сотрудники посольств России и Белоруссии, "Россотрудничества", сербские отделения Русского географического общества и Российского исторического общества, байкеры и граждане с портретами предков-участников Второй мировой войны.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше 10 тысяч человек.

БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Юбилейное, 10-е шествие "Бессмертного полка" на День Победы в центре столицы Сербии собрало тех, кто знает о вкладе Красной Армии в освобождение Югославии и сохраняет историческую память о героях войны, заявила РИА Новости организатор акции, учредитель фонда "Бессмертный полк Сербия" Наталья Коцев.

"В этом году 10-й, юбилейный "Бессмертный полк" в Белграде - несмотря на все техническо-организационные трудности мы сумели его провести. Пришли те, кто действительно знают о Победе, знают, что Сербия и Россия были вместе на стороне победителей, знают, что сделала Красная Армия для Югославии - и пришли от чистого сердца вместе с нами, поддержали и вспомнили всех тех, кто погиб во Второй мировой войне. И участники сказали всему миру, что эти герои живут, пока мы их помним они с нами и они живы", - сказала Коцев.

В организации шествия участвовали фонд "Бессмертный полк Сербия", сербское отделение Международного фонда духовного единства народов и Координационный совет российских соотечественников в Сербии.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. На 80-летнюю годовщину освобождения Белграда во Второй мировой войне 20 октября 2024 года в акции в сербской столице приняли участие свыше 10 тысяч человек.

В субботу прошло и возложение венков к мемориалу советским воинам-освободителям на холме Авала под Белградом. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экип ажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.

Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито