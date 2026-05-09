В Каире прошло шествие "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каире на территории Русского дома состоялось шествие «Бессмертного полка».
- В акции приняли участие российские дипломаты, сотрудники Русского дома, проживающие в Египте соотечественники и местная молодежь.
- Участники пронесли портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк"
Вчера, 08:45
В шествии приняли участие российские дипломаты, сотрудники Русского дома, проживающие в Египте соотечественники и местная молодежь.
Участники пронесли по территории Русского дома портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
По завершении "Бессмертного полка" в Русском доме начались военно-исторический квест, а также открытый микрофон, на котором исполняют песни военных лет.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
В Хайфе прошло шествие "Бессмертного полка"
Вчера, 09:46