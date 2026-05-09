В Каире прошло шествие "Бессмертного полка"

КАИР, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось на территории Русского дома в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.

Акция была организована Русским домом, посольством России Каире и Координационным советом организаций российских соотечественников в Египте

В шествии приняли участие российские дипломаты, сотрудники Русского дома, проживающие в Египте соотечественники и местная молодежь.

Участники пронесли по территории Русского дома портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

По завершении "Бессмертного полка" в Русском доме начались военно-исторический квест, а также открытый микрофон, на котором исполняют песни военных лет.