В Омске прошел "Бессмертный полк"

11:35 09.05.2026 (обновлено: 11:57 09.05.2026)
"Бессмертный полк" в Омске собрал более ста тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске прошла акция «Бессмертный полк».
  • Акция собрала более ста тысяч человек и прошла как по суше, так и по воде — по реке Иртыш была организована регата.
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил участников акции с Днем Победы.
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. "Бессмертный полк" прошел в Омске по суше и на воде и собрал более ста тысяч человек, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как передает корреспондент РИА Новости, акция, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, стартовала сразу же после парада Победы на Соборной площади. Люди собрались на улице Ленина и проследовали до бульвара Победы, где также состоялись различные праздничные мероприятия и концерт. Помимо уличного шествия была устроена регата по реке Иртыш. Участников акции поздравил Хоценко.
"Хочу вас поздравить с праздником, с днем Великой Победы. Мы с вами потомки, родственники тех людей, поколения победителей, которые выиграли эту войну, путем огромных потерь. А затем восстановили свои города, села, поселки, построили заводы и продолжили развиваться. Хочется сказать спасибо нашим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам, всем, кто изображен на этих портретах. Акция сегодня собрала более ста тысяч человек. Здесь собрался непобежденный народ, народ-победитель! С праздником!" - сказал губернатор.
Праздничная семичасовая концертная программа "Одна страна, одна судьба, одна Победа!" в Омске продлится до вечера в различных локациях города.
ОмскОмская областьИртыш (река)Виталий ХоценкоДень Победы — 2026
 
 
