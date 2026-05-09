В Омске прошел "Бессмертный полк"

ОМСК, 9 мая - РИА Новости. "Бессмертный полк" прошел в Омске по суше и на воде и собрал более ста тысяч человек, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Хочу вас поздравить с праздником, с днем Великой Победы. Мы с вами потомки, родственники тех людей, поколения победителей, которые выиграли эту войну, путем огромных потерь. А затем восстановили свои города, села, поселки, построили заводы и продолжили развиваться. Хочется сказать спасибо нашим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам, всем, кто изображен на этих портретах. Акция сегодня собрала более ста тысяч человек. Здесь собрался непобежденный народ, народ-победитель! С праздником!" - сказал губернатор.