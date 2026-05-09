Минтранс рассказал о работе аэропортов юга России

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Полеты из аэропортов юга России выполняются штатно по скорректированному расписанию, сообщил Минтранс России.
Работа 13 аэропортов юга РФ была приостановлена в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга РФ и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Ситуация с выполнением полетов на юге страны нормализуется. По данным на 11.00 (мск) 9 мая 2026 года, выполнение полетов в/из аэропортов Ростовской зоны, работа которых накануне была ограничена, осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.