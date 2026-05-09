Дед Безрукова в войну пулеметным огнем отбросил врага с занимаемого рубежа

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дед народного артиста России Сергея Безрукова, красноармеец Михаил Суров в годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии развернул пулемет и открыл огонь по противнику, отбросив его с занимаемого рубежа, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
За свой подвиг Суров был награжден орденом Славы III степени.
"Ночью 1 февраля 1945 года товарищ Суров был назначен в головной дозор с задачей вести разведку в направлении южнее Каршау, где был встречен противником, который мешал продвижению группы. Суров развернул пулемет, открыл огонь по противнику, дав возможность разведгруппе развернуть боевой порядок и отбросить врага с занимаемого рубежа", - говорится в наградном листе.
Суров служил в 79-м отдельном мотоциклетном Минском ордена Александра Невского батальоне. За годы войны был награжден медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией". Кроме того, дед Безрукова участвовал в Курской битве и освобождении Белоруссии.
Михаил Суров родился 27 октября 1924 года в селе Ермолино Горьковской области. На фронт его призвал Лысковский районный военный комиссариат 22 августа 1942 года. За время войны он дослужился до звания капитана. Дедушка актера ушел из жизни 30 июня 2005 года. Память о нем увековечена в музейном комплексе "Дорога памяти".
