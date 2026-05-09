Дед Безрукова в войну пулеметным огнем отбросил врага с занимаемого рубежа

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дед народного артиста России Сергея Безрукова, красноармеец Михаил Суров в годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии развернул пулемет и открыл огонь по противнику, отбросив его с занимаемого рубежа, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

За свой подвиг Суров был награжден орденом Славы III степени.

"Ночью 1 февраля 1945 года товарищ Суров был назначен в головной дозор с задачей вести разведку в направлении южнее Каршау, где был встречен противником, который мешал продвижению группы. Суров развернул пулемет, открыл огонь по противнику, дав возможность разведгруппе развернуть боевой порядок и отбросить врага с занимаемого рубежа", - говорится в наградном листе.

Суров служил в 79-м отдельном мотоциклетном Минском ордена Александра Невского батальоне. За годы войны был награжден медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу над Германией". Кроме того, дед Безрукова участвовал в Курской битве и освобождении Белоруссии.