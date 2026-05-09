Рейтинг@Mail.ru
Жители Ивангорода и Нарвы помахали друг другу во время концерта - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 09.05.2026
Жители Ивангорода и Нарвы помахали друг другу во время концерта

Жители Ивангорода и Нарвы помахали друг другу во время концерта в честь 9 мая

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Ивангорода и эстонской Нарвы приветственно помахали друг другу во время концерта в честь Дня Победы.
  • Концерт «Берега Победы» проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его видно и слышно на двух берегах реки.
  • В этом году празднуется 81-я годовщина Победы, а концерт «Берега Победы» проходит в Ивангороде уже четвертый год подряд.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая – РИА Новости. Жители Ивангорода и эстонской Нарвы приветственно помахали друг другу во время концерта в честь Дня Победы, который проходит на набережной российского города, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт "Берега Победы" проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. Во время концерта ведущий Дмитрий Губерниев обратился к зрителям и попросил помахать людям на эстонском берегу реки. В ответ эстонцы помахали россиянам.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
Праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Кемерово празднование Дня Победы завершилось салютом
Вчера, 20:15
 
НарваИвангородДмитрий ГуберниевТатьяна БулановаСосо ПавлиашвилиНа-НаДень Победы — 2026В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала