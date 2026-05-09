Жители Ивангорода и Нарвы помахали друг другу во время концерта

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая – РИА Новости. Жители Ивангорода и эстонской Нарвы приветственно помахали друг другу во время концерта в честь Дня Победы, который проходит на набережной российского города, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт "Берега Победы" проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. Во время концерта ведущий Дмитрий Губерниев обратился к зрителям и попросил помахать людям на эстонском берегу реки. В ответ эстонцы помахали россиянам.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".