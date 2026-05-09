Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парке "Евразия" в Киргизии проходят массовые гуляния в честь Дня Победы.
- В рамках мероприятий организована выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, звучат песни военных лет, проходит концерт, а также установлены копии известных монументов Победы.
- С приветственной речью к гостям парка выступил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и дружественных отношений между Киргизией и Россией.
БИШКЕК, 9 мая – РИА Новости. Массовые гуляния в честь Дня Победы проходят в парке "Евразия" в Киргизии, передает в субботу корреспондент РИА Новости.
Также в парке проходит выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и подготовлены инсталляции с бюстами героев Советского Союза из Киргизии. В центре парка установлены скульптуры - копии самых известных монументов Победы: Родины-матери, Воина-освободителя и других.
С приветственной речью к гостям парка выступил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. Он рассказал о важности сохранения исторической памяти о подвиге ветеранов и укреплении дружественных отношений между Киргизией и Россией.
Посетили парк и особые гости - ветераны, их родственники и блокадники Ленинграда. Для них была организована экскурсия по всему парку и обед. Закончилась акция символическим отпусканием белых голубей - символов мира.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 73 человека за боевые подвиги были удостоены званий Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. На сегодняшний день в стране проживают семеро ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла.
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов
24 ноября 2025, 00:00