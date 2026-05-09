В парке "Евразия" в Киргизии проходят массовые гуляния в честь Дня Победы.

Также в парке проходит выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и подготовлены инсталляции с бюстами героев Советского Союза из Киргизии. В центре парка установлены скульптуры - копии самых известных монументов Победы: Родины-матери, Воина-освободителя и других.

На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 73 человека за боевые подвиги были удостоены званий Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. На сегодняшний день в стране проживают семеро ветеранов Великой Отечественной войны и 297 тружеников тыла.