Сын узника Освенцима рассказал, как его отец праздновал День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Сын узника Освенцима Александр рассказал, как его отец и товарищи праздновали День Победы.

Александр Федорович Лебедев — узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных.

Фонд Александра Печерского установил, что советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима.

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, Александр, рассказал в беседе с РИА Новости, как его отец и его товарищи, прошедшие через ужасы концлагеря Освенцим, праздновали День Победы.

Александр Федорович Лебедев - узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощенным узникам, а также найти способ спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу "Солдаты малой войны".

"У него были товарищи по лагерю, они к нему приезжали. У них на Новодевичьем кладбище были трое похоронены. Они все собирались у нас, потом туда приезжали и там сидели. Вечером возвращались, за стол садились уже дома", - сказал сын узника.

Александр Лебедев подчеркнул, что ни его отец, ни его товарищи не любили рассказывать подробности того, что им пришлось пережить.

"Самое главное, что сидя за столом, кроме "Ну ладно, Федорович, за Победу!" никаких подробностей… Не любили они делиться. Вытащить что-то из них было очень сложно", - резюмировал он.

В фонде Александра Печерского , занимающемся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее рассказали РИА Новости о недавно сделанных открытиях, связанных с сопротивлением. Стало известно, что данное движение в концлагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима.