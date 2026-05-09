Рейтинг@Mail.ru
Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода, его слышали в Эстонии - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 09.05.2026
Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода, его слышали в Эстонии

Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта в честь Дня Победы.
  • Концерт «Берега Победы» проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы и виден и слышен на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон.
  • В программе концерта — выступления различных музыкальных коллективов и исполнителей.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Гимн Советского Союза прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта в честь Дня Победы, его слышали и на эстонской стороне, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг-концерт "Одна страна - одна Победа" проходит в Ивангороде. Мероприятие хорошо видно и слышно и с другого берега реки, где находится эстонская Нарва. В самом начале мероприятия прозвучал гимн СССР.
"И сейчас его звуки объединят Нарву и Ивангород. Гимн великой страны, откуда мы все родом. Гимн Советского Союза. И сегодня место нашего замечательного концерта объединяет народы, которые ковали эту победу. Нас разделяет река, нас разъединяют законы, но никто не сможет разъединить наши сердца", - сказал ведущий концерта Дмитрий Губерниев перед тем, как со сцены хор исполнил куплет и припев гимна СССР, а затем был спет гимн России.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Анохин: День Победы – символ мужества, стойкости и несгибаемой воли народа
Вчера, 18:06
 
ИвангородНарваСССРДмитрий ГуберниевТатьяна БулановаСосо ПавлиашвилиНа-НаДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала