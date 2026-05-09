Гимн СССР прозвучал на набережной Ивангорода, его слышали в Эстонии

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Гимн Советского Союза прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта в честь Дня Победы, его слышали и на эстонской стороне, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг-концерт "Одна страна - одна Победа" проходит в Ивангороде. Мероприятие хорошо видно и слышно и с другого берега реки, где находится эстонская Нарва. В самом начале мероприятия прозвучал гимн СССР.

"И сейчас его звуки объединят Нарву и Ивангород. Гимн великой страны, откуда мы все родом. Гимн Советского Союза. И сегодня место нашего замечательного концерта объединяет народы, которые ковали эту победу. Нас разделяет река, нас разъединяют законы, но никто не сможет разъединить наши сердца", - сказал ведущий концерта Дмитрий Губерниев перед тем, как со сцены хор исполнил куплет и припев гимна СССР, а затем был спет гимн России.