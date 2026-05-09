Рейтинг@Mail.ru
Глава Йемена поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 09.05.2026
Глава Йемена поздравил Путина с Днем Победы

Глава Йемена аль-Алими поздравил Путина с годовщиной Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы.
  • Рашад аль-Алими пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и счастья, а также дальнейшего прогресса и процветания России.
  • Глава международно признанных властей Йемена высоко оценил поддержку Россией йеменского народа и его политического руководства.
ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с годовщиной Дня Победы, передает в субботу йеменское госагентство новостей Saba.
По информации агентства, Рашад аль-Алими направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину, поздравив его с годовщиной Дня Победы.
«
"От своего имени, от имени членов Совета и правительства глава Руководящего президентского совета выразил искренние поздравления президенту Путину, пожелав ему крепкого здоровья и счастья, дальнейшего прогресса и процветания правительству и народу дружественной России, а также дальнейшего развития и роста двусторонних отношений в различных областях", - передало агентство содержание поздравительной телеграммы.
В ней также говорится, что глава международно признанных властей Йемена "высоко оценил неизменную поддержку Россией йеменского народа и его политического руководства, а также поддержку в достижении стремлений Йемена к безопасности, стабильности, миру и развитию".
Торжественное шествие - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Давно об этом мечтали". Как встретили День Победы в Донбассе
Вчера, 12:34
 
В миреЙеменРоссияВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала