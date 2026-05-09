Глава Йемена поздравил Путина с Днем Победы

ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с годовщиной Дня Победы, передает в субботу йеменское госагентство новостей Saba.
По информации агентства, Рашад аль-Алими направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину, поздравив его с годовщиной Дня Победы.
"От своего имени, от имени членов Совета и правительства глава Руководящего президентского совета выразил искренние поздравления президенту Путину, пожелав ему крепкого здоровья и счастья, дальнейшего прогресса и процветания правительству и народу дружественной России, а также дальнейшего развития и роста двусторонних отношений в различных областях", - передало агентство содержание поздравительной телеграммы.
В ней также говорится, что глава международно признанных властей Йемена "высоко оценил неизменную поддержку Россией йеменского народа и его политического руководства, а также поддержку в достижении стремлений Йемена к безопасности, стабильности, миру и развитию".