Телеведущий Длусский открыл концерт "Берега Победы" в Ивангороде - РИА Новости, 09.05.2026
17:55 09.05.2026
Телеведущий Длусский открыл концерт "Берега Победы" в Ивангороде

Телеведущий Анатолий Длусский открыл концерт "Берега Победы" в Ивангороде

© Фото : соцсети Анатолия Длусского
Анатолий Длусский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеведущий Анатолий Длусский открыл концерт «Берега Победы» в Ивангороде.
  • Концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит четвертый год подряд в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Ивангороде в Ленинградской области открыл телеведущий Анатолий Длусский, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущий концерта Дмитрий Губерниев поздравил собравшихся на концерт с праздником Великой Победы. Он также обратился к жителям эстонской Нарвы.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон.
