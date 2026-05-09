Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко на концерте ко Дню Победы в Ивангороде обратился к жителям Нарвы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 09.05.2026 (обновлено: 18:05 09.05.2026)
Дрозденко на концерте ко Дню Победы в Ивангороде обратился к жителям Нарвы

Дрозденко на концерте ко Дню Победы в Ивангороде поблагодарил жителей Нарвы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрозденко на концерте "Берега Победы" в Ивангороде поблагодарил жителей эстонской Нарвы за присутствие на праздничном концерте.
  • Концерт четвертый год подряд проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, он виден на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на концерте "Берега Победы" в Ивангороде поблагодарил жителей эстонской Нарвы, которые пришли послушать праздничный концерт на противоположном берегу, передает корреспондент РИА Новости.
На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород, чтобы отметить День Победы в России.
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто на том берегу, за то, что вы пришли. Мы знаем, что происходило последние недели, и как накручивали и заводили эмоционально и вас, и нас, думая, что политики смогут разделить нас. Мы вне политики сегодня, мы - за правду, и мы - за правду о Победе. С Днем Великой Победы всех нас", - сказал Дрозденко.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
На пропускном пункте Нарва – Ивангород - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Жительница Эстонии назвала День Победы праздником по обе стороны границы
Вчера, 17:51
 
ИвангородНарваТатьяна БулановаАлександр ДрозденкоСосо ПавлиашвилиНа-НаРоссияДень Победы — 2026В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала