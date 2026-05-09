Дрозденко на концерте ко Дню Победы в Ивангороде обратился к жителям Нарвы

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на концерте "Берега Победы" в Ивангороде поблагодарил жителей эстонской Нарвы, которые пришли послушать праздничный концерт на противоположном берегу, передает корреспондент РИА Новости.
На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород, чтобы отметить День Победы в России.
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто на том берегу, за то, что вы пришли. Мы знаем, что происходило последние недели, и как накручивали и заводили эмоционально и вас, и нас, думая, что политики смогут разделить нас. Мы вне политики сегодня, мы - за правду, и мы - за правду о Победе. С Днем Великой Победы всех нас", - сказал Дрозденко.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".