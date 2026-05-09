Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" поздравили 99-летнего ветерана в Белгородской области - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 09.05.2026 (обновлено: 15:29 09.05.2026)
Бойцы "Севера" поздравили 99-летнего ветерана в Белгородской области

Российские бойцы поздравили ветерана ВОВ Рындыча с 81-й годовщиной Победы

© Фото : администрация Белгородского муниципального округВетеран Великой Отечественной войны Лев Рындыч
Ветеран Великой Отечественной войны Лев Рындыч - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : администрация Белгородского муниципального округ
Ветеран Великой Отечественной войны Лев Рындыч. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" поздравили 99-летнего ветерана Льва Рындыча с 81-й годовщиной Победы.
  • Лев Рындыч — ветеран Великой Отечественной войны, который в 1944 году был призван в ряды Красной армии и начал служить минометчиком.
БЕЛГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Льва Рындыча с 81-й годовщиной Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие 11-го артиллерийского корпуса, которые выполняют задачи на харьковском направлении, приехали к 99-летнему ветерану Льву Рындычу, чтобы поздравить его и вручить памятные подарки.
"Хотим от личного состава искренне поздравить с наступающим Днем Победы, с 81-й годовщиной. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всем и благополучия. Мы продолжатели вашего дела. Обещаем, что победа будет за нами. С праздником вас! Низкий вам поклон", — сказал заместитель командира 29-го артиллерийского полка с позывным "Пенза".
"Если этого заслуживают (ВСУ - ред.), то жалеть не будем. Главное – победа", — ответил ветеран.
Лев Рындыч родился в Сумской области, где его соседом был Сидор Ковпак – впоследствии дважды Герой Советского Союза, командир партизанской армии. Войну встретил в Путивле, будучи курсантом. В оккупации за сотрудничество с партизанами были расстреляны его отец и дядя. В 1944 году, после освобождения города, был призван в ряды Красной армии и начал служить миномётчиком. Участвовал в боях с украинскими националистами в Прикарпатье.
Шествие Бессмертного полка в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Берлине участники "Бессмертного полка" исполнили песню "День Победы"
Вчера, 14:54
 
Сумская областьВооруженные силы УкраиныДень Победы — 2026Белгородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала