Бойцы "Севера" поздравили 99-летнего ветерана в Белгородской области

Военнослужащие 11-го артиллерийского корпуса, которые выполняют задачи на харьковском направлении, приехали к 99-летнему ветерану Льву Рындычу, чтобы поздравить его и вручить памятные подарки.

"Хотим от личного состава искренне поздравить с наступающим Днем Победы, с 81-й годовщиной. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всем и благополучия. Мы продолжатели вашего дела. Обещаем, что победа будет за нами. С праздником вас! Низкий вам поклон", — сказал заместитель командира 29-го артиллерийского полка с позывным "Пенза".