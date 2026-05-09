Внучка партизанки рассказала, как ее бабушка отмечала День Победы

МОСКВА, 9 мая- РИА новости. Внучка известной советской подпольщицы Евгении Михайловой Татьяна Быстрова рассказала РИА Новости о том, как ее легендарная бабушка отмечала День Победы.

Евгения Васильевна Михайлова - советская подпольщица, участвовавшая с Константином Чеховичем в подготовке и проведении подрыва кинотеатра с немцами в оккупированном Порховском районе Псковской области в ноябре 1943 года. Тогда Михайлова была еще юной девушкой, несколько дней она проносила в ведре для мытья полов взрывчатку в здание кинотеатра, в котором во время взрыва было уничтожено 764 фашиста.

Вспоминая о легендарной бабушке, Быстрова рассказала, что Евгения Васильевна и Константин Чехович 9 мая отмечали скромно - поздравляли друг друга телеграммами или заказывали междугородние переговоры на телеграфе. " Каждый год в отпуске Чехович вместе со своей семьей приезжал в Порхов к бабушке", - заявила РИА Новости Быстрова.

Внучка Михайловой заметила, что "воспоминаний и разговоров о войне не было, как и традиций празднования".

Она добавила, что из чествований легендарной бабушки последних лет ей запомнилось, как к ней благодаря партии " Единая Россия ", движению " Волонтеры Победы " совместно с агитбригадой из сотрудников Порховского СКК пришли учащиеся местной школы, вручили письма с поздравлениями, выразили слова благодарности. "А агитбригада в военной форме, с флагами исполнили песню "День Победы" Это было очень трогательно, до мурашек и слез", - отметила Быстрова.