В Фонде Печерского рассказали о значении Дня Победы

Военнослужащие знаменной группы во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы дает возможность говорить о войне на максимально широкую аудиторию, Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников сопротивления, старается использовать это время для представления документов и малоизвестных страниц военной истории, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.

"Для фонда 9 мая связано, прежде всего, с возможностью говорить о войне на максимально широкую аудиторию", - сказал он.

По словам Васильева, в этот день внимание общества естественным образом обращено к военной истории, к теме памяти, к судьбам людей, прошедших через оккупацию, лагеря, подполье, фронт.

"И мы стараемся использовать это время для того, чтобы вводить в общественный разговор новые материалы, документы и малоизвестные страницы военной истории", - добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что работа фонда строится сразу в нескольких направлениях: документальное кино, выставочные проекты, книги, интернет-порталы, архивная и просветительская деятельность. Фонд сотрудничает с музеями, библиотеками, университетами, культурными площадками, предоставляет для показов свои фильмы и выставки, поскольку для него важно, чтобы подобные проекты существовали не только в телевизионном эфире, но и в образовательной и культурной среде, подчеркнул Васильев.

"Особое значение имеет и телевизионный показ фильмов в майские дни. Например, фильмы "Собибор" и "Нюрнберг", в создании которых фонд принимал активное участие, выходили именно 9 мая", - рассказал он.

Васильев напомнил, что картина "Собибор" была показана 9 мая во многих странах мира, включая площадки ООН, а фильм Нюрнберг 9 мая 2023 года одновременно вышел сразу на нескольких федеральных телеканалах.

"Это показатель того, что интерес к таким темам существует, а разговор о войне и преступлениях нацизма остается востребованным", - подчеркнул он.

Глава правления рассказал, что сейчас фонд продолжает работу над новыми проектами - в частности, над большими документальными циклами, посвященными сопротивлению на оккупированных территориях, подполью в концлагерях и политике уничтожения населения СССР.