В Фонде Печерского рассказали о значении Дня Победы
04:43 09.05.2026 (обновлено: 04:44 09.05.2026)
В Фонде Печерского рассказали о значении Дня Победы

Васильев: День Победы дает возможность говорить о войне на широкую аудиторию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • День Победы дает возможность говорить о войне на максимально широкую аудиторию, и Фонд Александра Печерского использует это время для представления документов и малоизвестных страниц военной истории.
  • Работа фонда строится в нескольких направлениях: документальное кино, выставочные проекты, книги, интернет-порталы, архивная и просветительская деятельность.
  • Сейчас фонд продолжает работу над новыми проектами, в частности, над большими документальными циклами, посвященными сопротивлению на оккупированных территориях, подполью в концлагерях и политике уничтожения населения СССР.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы дает возможность говорить о войне на максимально широкую аудиторию, Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников сопротивления, старается использовать это время для представления документов и малоизвестных страниц военной истории, рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
"Для фонда 9 мая связано, прежде всего, с возможностью говорить о войне на максимально широкую аудиторию", - сказал он.
По словам Васильева, в этот день внимание общества естественным образом обращено к военной истории, к теме памяти, к судьбам людей, прошедших через оккупацию, лагеря, подполье, фронт.
"И мы стараемся использовать это время для того, чтобы вводить в общественный разговор новые материалы, документы и малоизвестные страницы военной истории", - добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что работа фонда строится сразу в нескольких направлениях: документальное кино, выставочные проекты, книги, интернет-порталы, архивная и просветительская деятельность. Фонд сотрудничает с музеями, библиотеками, университетами, культурными площадками, предоставляет для показов свои фильмы и выставки, поскольку для него важно, чтобы подобные проекты существовали не только в телевизионном эфире, но и в образовательной и культурной среде, подчеркнул Васильев.
"Особое значение имеет и телевизионный показ фильмов в майские дни. Например, фильмы "Собибор" и "Нюрнберг", в создании которых фонд принимал активное участие, выходили именно 9 мая", - рассказал он.
Васильев напомнил, что картина "Собибор" была показана 9 мая во многих странах мира, включая площадки ООН, а фильм Нюрнберг 9 мая 2023 года одновременно вышел сразу на нескольких федеральных телеканалах.
"Это показатель того, что интерес к таким темам существует, а разговор о войне и преступлениях нацизма остается востребованным", - подчеркнул он.
Глава правления рассказал, что сейчас фонд продолжает работу над новыми проектами - в частности, над большими документальными циклами, посвященными сопротивлению на оккупированных территориях, подполью в концлагерях и политике уничтожения населения СССР.
"Один из таких проектов - цикл "План голода", основанный на архивных документах и материалах Нюрнбергского процесса, посвященный нацистской стратегии массового уничтожения советских граждан через искусственно организованный и тщательно спланированный голод", - заключил Васильев.
