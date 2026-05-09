В Хабаровске прошел парад в честь Дня Победы
04:01 09.05.2026 (обновлено: 09:53 09.05.2026)
В Хабаровске прошел парад в честь Дня Победы

В Хабаровске в пеших парадных расчетах приняли участие более 2600 человек

© Фото : Официальный сайт администрации города Хабаровска
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровске прошел парад в честь Дня Победы.
  • В пеших парадных расчетах приняли участие более 2600 человек, в том числе более 1600 военнослужащих от Министерства обороны Российской Федерации.
  • В параде приняли участие различные группы, включая барабанщиков-суворовцев, курсантов, юнармейцев и участников СВО.
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. В пеших парадных расчетах военного парада в Хабаровске приняли участие более 2600 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"Всего в масштабном военном параде в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2600 человек, в том числе от министерства обороны Российской Федерации более 1600 военнослужащих", – сказали в пресс-службе.
В параде приняли участие барабанщики-суворовцы, курсанты, сводная рота военнослужащих женщин и парадный расчет союза казачьей молодежи. Также парадным строем прошлись кадеты МЧС, сводный отряд юнармейцев и рота участников СВО.
Завершили прохождение курсанты и офицеры погранслужбы ФСБ. После состоялось выступление роты почетного караула штаба ВВО, военнослужащие исполнили строевые приемы с боевым оружием.
Мероприятие закончилось выступлением сводного оркестра Хабаровского гарнизона. Впервые в программе приняла участие группа фланкировщиков шашкой.
ХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)День Победы — 2026
 
 
