Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хабаровске прошел парад в честь Дня Победы.
- В пеших парадных расчетах приняли участие более 2600 человек, в том числе более 1600 военнослужащих от Министерства обороны Российской Федерации.
- В параде приняли участие различные группы, включая барабанщиков-суворовцев, курсантов, юнармейцев и участников СВО.
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. В пеших парадных расчетах военного парада в Хабаровске приняли участие более 2600 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"Всего в масштабном военном параде в Хабаровске приняли участие в составе пеших парадных расчетов более 2600 человек, в том числе от министерства обороны Российской Федерации более 1600 военнослужащих", – сказали в пресс-службе.
В параде приняли участие барабанщики-суворовцы, курсанты, сводная рота военнослужащих женщин и парадный расчет союза казачьей молодежи. Также парадным строем прошлись кадеты МЧС, сводный отряд юнармейцев и рота участников СВО.
Завершили прохождение курсанты и офицеры погранслужбы ФСБ. После состоялось выступление роты почетного караула штаба ВВО, военнослужащие исполнили строевые приемы с боевым оружием.
Мероприятие закончилось выступлением сводного оркестра Хабаровского гарнизона. Впервые в программе приняла участие группа фланкировщиков шашкой.
