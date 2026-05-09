03:05 09.05.2026
Генконсул в Китае заявила о важности совместного празднования Дня Победы

© РИА Новости"Бессмертный полк" в Даляне, Китай
"Бессмертный полк" в Даляне, Китай. Архивное фото
  • Генеральный консул России в КНР Наталья Прыжкова заявила о важности совместного празднования Дня Победы для проживающих в Китае россиян.
  • Шествия "Бессмертного полка" пройдут в субботу в городах Шэньян и Чанчунь.
ДАЛЯНЬ (Китай), 9 мая - РИА Новости. Совместное празднование Дня Победы объединяет людей, участие в памятных акциях важно для проживающих в Китае россиян, заявила РИА Новости генеральный консул России в КНР Наталья Прыжкова.
"Это очень важно для России, важно для наших соотечественников - видеть, что мероприятия подобного рода в Даляне, городе русской воинской славы, проводятся ежегодно, это уже стало доброй традицией", - Сказала РИА Новости Прыжкова.
Она уточнила, что шествия "Бессмертного полка" пройдут в субботу также в городе Шэньян провинции Ляонин и в Чанчуне провинции Цзилинь.
"Безусловно, это очень важная акция. Совместное празднование Дня Победы для объединения людей - это тот праздник, который действительно объединяет, и здесь на китайской земле с русской историей мы отчетливо это ощущаем", - отметила она.
Серия торжественных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит 7-9 мая на советском воинском мемориале в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур). В частности, на советском воинском мемориале прошли акции "Бессмертный полк" и "Звезда памяти", состоялся субботник "Память поколений", в котором приняли участие российские дипломаты, учащиеся школы при посольстве РФ в КНР, студенты, соотечественники и курсанты учебно-парусного судна "Паллада".
В миреКитайРоссияШэньянНаталья ПрыжковаДень Победы — 2026
 
 
