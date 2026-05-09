Дочь подпольщика из Освенцима назвала 9 Мая главным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дочь одного из руководителей сопротивления в Освенциме - Петра Мишина - Алла Деминская рассказала РИА Новости, почему для ее отца праздник Победы был главным.

Петр Мишин, узник 1844 - советский красноармеец, узник нацистского концлагеря Освенцим . Один из руководителей подпольной организации, принимал участие в организации побега военнопленных 6 ноября 1942 года.

Отвечая на вопрос о праздновании Дня Победы, Деминская указала, что "при жизни родителей это был самый главный праздник, объединяющий в этот день и семью и друзей отца по войне"

Она рассказала, что "теперь это семейное участие в шествии "Бессмертный полк".

Вспоминая об отце, Алла Деминская поделилась, что, будучи "историком по образованию, после войны он окончил аспирантуру и занимался военной историей, вопросами организации партизанской борьбы во время ВОВ, работая методистом-экскурсоводом Московского городского экскурсионного бюро".

По ее словам, он разрабатывал тему "Организация партизанской борьбы, Москва и москвичи в годы ВОВ, оборона Москвы в 1941-1942 г.г." и водил тематические экскурсии по Подмосковью

"Одна из таких экскурсий, проведенная им накануне Дня Победы и записанная на магнитную ленту, у меня сохранилась, участниками той экскурсии были только Герои Советского Союза, запись была сделана в 1982 году для Гостелерадио", - рассказала она.

В фонде Александра Печерского, занимающемся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее рассказали РИА Новости о недавно сделанных открытиях в этом направлении. Так, недавно стало известно, что сопротивление в концлагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание зондеркоманды Освенцима.