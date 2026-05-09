Рейтинг@Mail.ru
Посол в Австрии заявил о попытках принизить вклад СССР в разгром нацизма - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 09.05.2026
Посол в Австрии заявил о попытках принизить вклад СССР в разгром нацизма

Посол Грозов: некоторые страны пытаются принизить вклад СССР в разгром нацизма

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкУчастник акции "Бессмертный полк" в Берлине
Участник акции Бессмертный полк в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Участник акции "Бессмертный полк" в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Австрии Андрей Грозов заявил, что ряд стран пытается принизить вклад СССР в разгром нацизма.
  • В преддверии Дня Победы в ряде стран звучат призывы к «контекстуализации» памятников солдатам-освободителям и дискуссии о пересмотре роли и итогов Второй мировой войны.
  • Посол рассматривает подобные инициативы как часть линии на ревизию итогов войны и сознательное искажение истории.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Ряд стран пытаются принизить вклад СССР в разгром нацизма, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
В преддверии Дня Победы в ряде стран все чаще звучат призывы к так называемой "контекстуализации" памятников солдатам-освободителям, а также наблюдаются дискуссии о пересмотре роли и итогов Второй мировой войны.
"Рассматриваем подобные инициативы как часть целенаправленной линии на ревизию итогов Второй мировой войны. За псевдонаучной риторикой "контекстуализации" скрывается стремление пересмотреть общепризнанные исторические факты, принизить решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма и поставить под сомнение освободительную миссию Красной армии", - сказал посол.
Он добавил, что фактически речь идет о сознательном искажении истории и попытках стереть из общественной памяти подвиг миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
День Победы: история и традиции праздника
Вчера, 23:43
 
В миреСССРРоссияАвстрияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала