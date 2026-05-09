Посол в Австрии заявил о попытках принизить вклад СССР в разгром нацизма

ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Ряд стран пытаются принизить вклад СССР в разгром нацизма, заявил РИА Новости посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
В преддверии Дня Победы в ряде стран все чаще звучат призывы к так называемой "контекстуализации" памятников солдатам-освободителям, а также наблюдаются дискуссии о пересмотре роли и итогов Второй мировой войны.
"Рассматриваем подобные инициативы как часть целенаправленной линии на ревизию итогов Второй мировой войны. За псевдонаучной риторикой "контекстуализации" скрывается стремление пересмотреть общепризнанные исторические факты, принизить решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма и поставить под сомнение освободительную миссию Красной армии", - сказал посол.
Он добавил, что фактически речь идет о сознательном искажении истории и попытках стереть из общественной памяти подвиг миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы.
