Мероприятия в честь Дня Победы пройдут в десятках стран мира - РИА Новости, 09.05.2026
01:10 09.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мероприятия в честь Дня Победы пройдут в десятках стран мира при поддержке российских дипломатических миссий.
  • «Бессмертный полк» и другие праздничные акции запланированы в странах Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки.
  • Российские дипломаты в недружественных государствах готовы к возможным провокациям и приложили усилия для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мероприятия в честь Дня Победы пройдут в субботу при поддержке российских дипломатических миссий в десятках стран мира, объединяя россиян со всеми неравнодушными к подвигу советского народа.

Обширная география

Раньше других по времени годовщину Победы встретят в тихоокеанских и азиатских государствах. В новозеландском Веллингтоне запланировано шествие "Бессмертного полка". "Бессмертный полк" также пройдет в Камбодже и в Улан-Баторе, столице Монголии. В Туркменистане состоится возложение цветов в нескольких городах, как и в Таджикистане, где планируется и пробег ретроавтомобилей, а в Казахстане возложат цветы к памятнику легендарному генералу Ивану Панфилову в Астане.
"Бессмертный полк" увидят в столицах Аргентины и Перу, Буэнос-Айресе и Лиме, и в венесуэльском Каракасе, а на Кубе возложат венки к памятнику советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны. Не станут исключением и страны Африки - "Бессмертный полк" пройдет 9 мая на Маврикии и в Южном Судане.
В освобожденном Красной армией и югославскими партизанами Белграде планируется возложение венков к памятникам и концертная программа с участием Хора Турецкого. Концертная программа также ожидается в Анталье, где пройдет и "Бессмертный полк", как и в израильской Хайфе.
Праздничные мероприятия ожидаются 9 мая и в странах Европы с недружественными России режимами. В ирландском Дублине это будет автопробег, а в Лондоне с участием глав дипмиссий стран СНГ возложат цветы к Советскому военному мемориалу. В Берлине пройдут возложения венков к советским воинским мемориалам и шествия "Бессмертного полка". При этом показ советской и российской символики на воинских мемориалах столицы ФРГ запрещен 8-9 мая по решению полиции, что в МИД РФ назвали позором.
Кроме этого, в российских дипмиссиях состоятся торжественные приемы с участием соотечественников, друзей России и всех, кто помнит и чтит подвиг советского народа, как сообщила на брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Готовность к провокациям

В недружественных государствах российские дипломаты готовы к провокациям на 9 мая, отметила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД. С учетом возможности провокаций дипмиссии России приложили много усилий, чтобы обеспечить безопасность праздничных мероприятий.
Как полагает Захарова, ненависть многих жителей европейских стран по отношению к празднованию Дня Победы на самом деле проплачена. Сама она, как и ее семья, считает 9 мая абсолютно священным днем.

Кульминация торжеств

Во многих точках мира при дипломатическом содействии уже в преддверии 9 мая отметили приближение годовщины Победы. В Париже возложили цветы к памятнику русским участникам французского сопротивления, в Баку прошел показ фильма "В списках не значился", а учащиеся школы при посольстве РФ в Индонезии разместили символику 9 мая на окнах школы, присоединившись к акции "Окна Победы". В США сотрудники посольства РФ, соотечественники и гости посольства высадили кусты сирени и провели шествие "Бессмертного полка" по дипломатической территории.
Все, кто готов разделить с россиянами радость Дня Победы, становятся желанными гостями и друзьями независимо от места и формы участия в торжествах, подчеркнула Захарова в преддверии праздника.
