Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравление по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 9 мая направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в сообщении агентства.
Ким Чен Ын в телеграмме высказал слова гордости за то, что ведет корейско-российские отношения вместе с Путиным и открывает "новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран".
Лидер КНДР пожелал президенту России крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов РФ.
