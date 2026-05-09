Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, работающие сейчас на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы и отметили, что благодаря мужеству, стойкости и героизму предков у страны сейчас есть возможность строить будущее.

"С борта Международной космической станции отчетливо видно, как красива и хрупка наша планета и как важно беречь то, что сохранили наши предки. Победа в Великой Отечественной войне - это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее", - сказал Микаев в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом"

Кудь-Сверчков , в свою очередь, отметил, что 81 год назад Советский Союз победил беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Он подчеркнул, что "именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм".

Федяев подчеркнул, что в День Победы россияне склоняют головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принес великую Победу, а также отдают дань уважения труженикам тыла, ковавшим оружие несмотря на голод, бомбежки и разруху.