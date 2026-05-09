Рейтинг@Mail.ru
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 09.05.2026 (обновлено: 00:18 09.05.2026)
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

Российские космонавты на МКС поздравили россиян с Днем Победы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем Победы.
  • Космонавты отметили, что благодаря мужеству, стойкости и героизму предков у страны сейчас есть возможность строить будущее.
  • В своих поздравлениях космонавты подчеркнули важность Победы в Великой Отечественной войне и выразили благодарность тем, кто сражался и трудился в тылу.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, работающие сейчас на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы и отметили, что благодаря мужеству, стойкости и героизму предков у страны сейчас есть возможность строить будущее.
"С борта Международной космической станции отчетливо видно, как красива и хрупка наша планета и как важно беречь то, что сохранили наши предки. Победа в Великой Отечественной войне - это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее", - сказал Микаев в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Путин назвал День Победы главным праздником для России и Белоруссии
Вчера, 21:13
Кудь-Сверчков, в свою очередь, отметил, что 81 год назад Советский Союз победил беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Он подчеркнул, что "именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм".
Федяев подчеркнул, что в День Победы россияне склоняют головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принес великую Победу, а также отдают дань уважения труженикам тыла, ковавшим оружие несмотря на голод, бомбежки и разруху.
"Благодарим тех, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека. Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков", - добавил космонавт.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
День Победы: история и традиции праздника
Вчера, 23:43
 
ЗемляСергей Кудь-СверчковСергей МикаевРоскосмосДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала