19:35 09.05.2026 (обновлено: 19:40 09.05.2026)
В Кремле не видят сигналов о том, что США выходят из переговоров по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что сигналов о выходе США из переговорного процесса по Украине нет.
  • Ранее Рубио заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине, если не увидит прогресса в переговорах.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сигналов о том, что США выходят из переговорного процесса по Украине, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет", - сказал Песков "Звезде", отвечая на вопрос о наличии сигналов, что США могут выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине, если не увидит прогресса в переговорах
