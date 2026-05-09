14:28 09.05.2026 (обновлено: 14:31 09.05.2026)
Перспективы визита администрации США в Москву пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Песков заявил, что поездка представителей администрации США в Москву пока не готовится.
  • Он назвал заявление Трампа о готовности направить представителей в Москву "скорее, сослагательным" и подтвердил отсутствие таких планов.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву пока не готовится, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, реальной пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли реальная перспектива приезда в РФ представителей США, в том числе Уиткоффа.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов направить в Москву своих представителей, Песков сказал, что речь идет о готовности, "это было, скорее, сослагательное наклонение", и подтвердил, что пока таких планов нет.
США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Россия, Москва, Политика
 
 
