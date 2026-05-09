Перспективы визита администрации США в Москву пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву пока не готовится, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, реальной пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли реальная перспектива приезда в РФ представителей США, в том числе Уиткоффа.