Перспективы визита администрации США в Москву пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву пока не готовится, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, реальной пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли реальная перспектива приезда в РФ представителей США, в том числе Уиткоффа.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов направить в Москву своих представителей, Песков сказал, что речь идет о готовности, "это было, скорее, сослагательное наклонение", и подтвердил, что пока таких планов нет.