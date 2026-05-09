Песков призвал набраться терпения при разрешении конфликта на Украине

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал набраться терпения при разрешении конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
Песков отметил, что выход на мирное урегулирование в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке сложен, заключение мирного договора - это долгий путь.
"Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится. Поэтому давайте наберемся терпения", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.