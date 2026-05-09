Песков прокомментировал слова Рубио о мирном урегулировании на Украине

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тема украинского урегулирования слишком сложная, выход на мирное соглашение - это очень долгий путь со сложными деталями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на усилия по разрешению конфликта на Украине, если не увидит прогресса в переговорах.
"Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", комментируя слова Рубио.