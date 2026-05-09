МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил россиян с Днем Победы, подчеркнув, что для всех это святой праздник.
"С Днем Победы, с праздником", - сказал Песков в эфире Первого канала с трибуны парада на Красной площади.
Он отметил, что пришел на парад с праздничным настроением.
"С праздничным. Это святой праздник для всех абсолютно", - подчеркнул пресс-секретарь президента.