Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2026
10:14 09.05.2026 (обновлено: 10:16 09.05.2026)
Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, заявил Дмитрий Песков.
  • По словам Пескова, других разговоров, кроме перемирия 9, 10 и 11 мая, не было.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.
"Не видели (заявление). Перемирие сейчас 9,10,11 (мая), других разговоров не было", - сказал Песков.
