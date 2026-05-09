Продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось, заявил Песков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.