В российском посольстве в Пекине прошло шествие "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ В посольстве России в Пекине прошла акция «Бессмертный полк» по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла в Пекине в субботу по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участниками памятного шествия стали граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в боях в разных уголках континента, передает корреспондент РИА Новости.

Дети и взрослые, подняв над головами портреты своих героев и красные знамена, прошли единым строем под звуки песен военных лет по территории посольства России Китае . Во главе колонны с портретом своего отца прошел посол РФ в КНР Игорь Моргулов

"Народу нужны праздники, а еще больше нужны праздники, которые дают возможность гордиться своей страной, это очень важно для поддержания чувства патриотизма в людях разных поколений", - сказала РИА Новости руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева.

По ее словам, когда люди гордятся своими предками, это дорогого стоит, потому что "Иван, не помнящий родства" - это потерянное государство".

"Мы смотрим, как другие страны, тот же Китай, борются за повышение чувства патриотизма, чтобы люди ощущали себя единым сообществом, и это нам сейчас крайне необходимо, поэтому, я считаю, что такие акции нужно проводить обязательно", - отметила она.

В свою очередь, руководитель "Русского клуба" в Пекине Елена Бородина в разговоре с РИА Новости отметила, что праздник 9 мая важен как для каждой отдельной семьи, так и для всей страны.

"Это память, это то мужество, та стойкость и та любовь к Родине, которую должны помнить не только мы, но и другие поколения", - отметила Бородина.

Она добавила, что этот праздник неразрывно связан с реальными судьбами, реальными людьми и реальной историей практически каждой семьи.

Активное участие в праздновании 9 мая на территории российской дипмиссии традиционно принимают граждане КНР, они приносят портреты, поют песни военных лет и с благодарностью вспоминают подвиг советских солдат.