20:28 09.05.2026

"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал неожиданную реакцию в Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад Победы в Москве вызвал бурные обсуждения в Британии.
  • Читатели Daily Mail вспомнили о роли СССР в победе над фашизмом.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail вспомнили о роли СССР в победе над фашизмом, обсуждая статью о Параде Победы 9 мая в Москве.
"Нацисты убили миллионы советских граждан во время Второй мировой войны, многие из которых были мирными жителями и военнопленными, совершив одно из величайших злодеяний в истории человечества. Эту реальность ни в коем случае нельзя замалчивать или политически приукрашивать, как бы неудобно это ни было для современной Европы", — написал комментатор.
"Можете себе представить, что нашим "прогрессивным", поедающим чечевицу вместо мяса и бросившим университеты парням придется защищать страну от этих молодых российских солдат? Мы обречены", — отметил другой.
"Если бы не русские во время Второй мировой войны, Европа оказалась бы под нацистским правлением", — поделился мнением еще один пользователь.
В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
