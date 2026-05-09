14:08 09.05.2026
Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно, заявил Путин

Путин: празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно, заявил Владимир Путин.
  • Путин выразил недоумение по поводу действий ряда европейских стран, которые препятствовали поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в субботу после парада в честь Дня Победы провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. Лидеры обсудили маршрут главы словацкого кабмина в Москву. Президент России выразил недоумение действиям ряда европейских стран, которые препятствовали поездке Фицо в Москву на День Победы, хотя в Европе продолжают отмечать годовщину победы над нацизмом.
«
"Все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации", - сказал Путин.
МоскваРоссияСловакияВладимир ПутинРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
