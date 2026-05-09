Краткий пересказ от РИА ИИ
- Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно, заявил Владимир Путин.
- Путин выразил недоумение по поводу действий ряда европейских стран, которые препятствовали поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в субботу после парада в честь Дня Победы провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. Лидеры обсудили маршрут главы словацкого кабмина в Москву. Президент России выразил недоумение действиям ряда европейских стран, которые препятствовали поездке Фицо в Москву на День Победы, хотя в Европе продолжают отмечать годовщину победы над нацизмом.
"Все у нас получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации", - сказал Путин.