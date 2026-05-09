12:44 09.05.2026 (обновлено: 14:43 09.05.2026)
Эстонцам показали трансляцию парада на Красной площади с берега Ивангорода

Life: эстонцы собрались в Нарве ради просмотра трансляции парада Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонцы и иностранные туристы в Нарве смотрели трансляцию парада Победы, которая была запущена с экранов из Ивангорода.
  • Местная полиция в Нарве проверяла у зрителей наличие георгиевских ленточек и других символов праздника.
  • В Москве 9 мая прошел парад на Красной площади, посвященный 81-летию победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие российские военнослужащие и солдаты из КНДР.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Эстонцы и иностранные туристы в Нарве смотрели трансляцию парада Победы, передает Life.
"Трансляцию на больших экранах запустили с нашего берега — из Ивангорода в Ленобласти. Как рассказали нам местные, среди зрителей было много иностранных туристов, которых привезли к берегу на автобусах", — говорится в публикации.
В материале отметили, что местная полиция проверяла у зрителей наличие георгиевских ленточек и других символов праздника. Вечером на берегу Ивангорода планируется концерт в честь празднования.
По данным издания, эстонцы также несут цветы к памятнику "Бронзовый солдат" в самой столице страны, Таллине.
Жительница Эстонии Ульяна рассказала РИА Новости в субботу, что жители Эстонии, Финляндии, Швеции и Германии накануне Дня Победы приехали в российский Ивангород, граничащий с эстонской Нарвой.
Накануне Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что скопление людей фиксируется со стороны Эстонии на пункте пропуска в Россию "Ивангород".
В Москве 9 мая прошел парад на Красной площади, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие российские военнослужащие и солдаты из КНДР.
