Связь поколений. Чем запомнился парад Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади строевым шагом прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции, "коробки" Корейской народной армии. Завершилось торжество пролетом авиации, поднявшейся в воздух, несмотря на низкую облачность. О том, что увидели на главной площади страны, — в репортаже РИА Новости.

Дебют беспилотчиков

На кремлевских курантах — половина десятого утра. До парада еще полчаса, зрители, в основном ветераны СВО, занимают места на трибунах. Им подготовили подарки — каждому вручили рюкзачок с ценными сувенирами. Выдали и пледы — в Москве пасмурно и всего 11 градусов.

Парадные "коробки" выстраиваются на брусчатке. В этом году среди них нет кадет — суворовцев, нахимовцев и юнармейцев. Нет и традиционных расчетов трех видов Вооруженных сил. Иностранные военные представлены лишь Корейской народной армией, помогавшей освобождать Курскую область от оккупации ВСУ.

В центре всеобщего внимания "коробка" участников СВО — больше тысячи бойцов в полевом камуфляже и с оружием, в том числе 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества. Многие прибыли сюда прямо с передовой, а после парада вернутся на фронт выполнять боевые задачи. Впервые в расчете фронтовиков — военнослужащие Сил беспилотных систем, самого молодого рода войск.

Больше всего на площади "коробок" курсантов образовательных учреждений Минобороны — от Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища до Академии РВСН имени Петра Великого. Музыкальное сопровождение — сводный оркестр Московского гарнизона.

"Картинка" с фронта

Церемонией командует главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев. Для полководца, освободившего Мариуполь и Авдеевку, это первый парад. Его доклад принимает министр обороны Андрей Белоусов. Он в гражданском деловом костюме. Ровно в десять утра, секунда в секунду, оба появляются на площади. Стоя в парадных кабриолетах Aurus, объезжают "коробки", приветствуя каждый расчет. Точно так же под "Юбилейный встречный марш" Жуков и Рокоссовский верхом на кавалерийских лошадях Кумире и Полюсе салютовали сводным полкам фронтов Великой Отечественной 24 июня 1945 года.

Парад открывает Владимир Путин. Он стоит на центральной трибуне вместе с почетными гостями. Отдав дань памяти подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, глава государства объявляет минуту молчания. А затем обращается ко всем присутствующим и телезрителям с праздничной речью. Говорит о событиях 81-летней давности и о том, что сейчас происходит в России и мире.

"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции, — подчеркивает президент. — Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами — рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди — бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители. Все граждане России!"

Над Кремлем разносится троекратное "Ура!". В предыдущие годы в этот момент начиналась пешая часть парада, однако сегодня другой сценарий. На большом экране, установленном перед трибунами, транслируются видеосюжеты с передовой. Военнослужащие всех видов Вооруженных сил по очереди поздравляют россиян с Днем Победы, демонстрируют боевые навыки и новейшее вооружение. Так, широкой публике впервые показали новейшие реактивные ударные дроны "Герань-5", ракетный комплекс "Авангард" и зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей".

Лишь после этого генерал-полковник Мордвичев командует: "Парад, смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные напра-во! Шагом марш!" Парадные расчеты военнослужащих по очереди проходят по Красной площади, сохраняя исторический темп — 120 шагов в минуту. С трибун аплодируют гости. Ветеранов Великой Отечественной среди них немного — всего семь человек. Особо бурные овации достаются участникам СВО и корейским союзникам, одетым в военную форму советского образца и вооруженным диковинными посеребренными "Калашниковыми".

Боевой техники в этом году на Красной площади нет — только авиация. Над центром Москвы в фирменном построении "Кубинский бриллиант" проходят пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" на истребителях МиГ-29 и Су-30СМ. Следом шестерка штурмовиков Су-25 раскрашивает небо в цвета российского триколора. Сводный оркестр исполняет а капелла патриотическую песню "Служить России". В этом году парад Победы продлился ровно 46 минут.

Угроза провокаций

Стоит отметить, что подготовка проходила в достаточно нервозной атмосфере. Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно намекал на намерение ударить по Красной площади 9 мая ракетами и дронами. К этим угрозам отнеслись максимально серьезно. К Москве стянули дополнительные силы ПВО, создав над столицей непробиваемый купол. Только в последние дни на подлете к городу зенитчики сбили десятки БПЛА. Противник откровенно прощупывал радиолокационное поле, пытался найти брешь.

Министерство обороны, а затем и МИД предупредили: если Киев попытается сорвать парад и совершит налет на Москву, в ответ последует массированный ракетный удар по "центрам принятия решений" в столице Украины. Киевлян и представителей иностранных дипмиссий призвали покинуть центр города. Эксперты строили догадки, что и куда в этом случае полетит. Называли здания Верховной рады, кабмина, Минобороны, а оружием возмездия — комплекс "Орешник". Однако его применение не понадобилось.