Парад в Москве стал самым популярным запросом в украинском Google

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Парад в Москве по случаю праздника победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в субботу, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные поисковой системы интернета.
"Украинцы сегодня с утра массово ищут в интернете информацию о параде Победы в Москве. А также поздравления с 9 мая. Это следует из данных сервиса Google Trends, который анализирует запросы к поисковику. Большинство таких запросов пишутся на русском языке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.