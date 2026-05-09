В Москве завершился парад в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в ознаменование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России, передает корреспондент РИА Новости.