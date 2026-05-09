10:47 09.05.2026 (обновлено: 10:57 09.05.2026)
В Москве завершился парад в честь Дня Победы

Парад в честь 81-летия Победы завершился в Москве пролетом авиации

  • В Москве на Красной площади завершился парад в честь Дня Победы.
  • В параде принял участие расчет военнослужащих из Корейской народной армии.
  • Авиационная часть парада включала фигуру «Кубинский бриллиант» и завершение шестью штурмовиками Су-25, раскрасившими небо в цвета флага России.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в ознаменование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России, передает корреспондент РИА Новости.
В начале парада почетный караул традиционно внес на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война". После этого министр обороны Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев совершили объезд и поприветствовали построившиеся на площади парадные расчеты.
Далее расчеты прошли пешим строем по брусчатке Красной площади. Была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации.
Участие в военном параде также принял парадный расчет военнослужащих из Корейской народной армии, чьи солдаты и офицеры выполняли боевые задачи вместе с российскими бойцами в Курской области.
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" - совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30 и МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга.
Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета флага России.
