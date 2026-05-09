Комплекс С-500 показали в ходе парада в Москве

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" показали в ходе трансляции парада ко Дню Победы в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей", - сказал диктор.
В декабре начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что первую дивизию ПВО-ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500, сформировали в Воздушно-космических силах России.