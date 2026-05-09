Рейтинг@Mail.ru
В компании ZVEZDA рассказали о подготовке подарков участникам парада - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 09.05.2026
В компании ZVEZDA рассказали о подготовке подарков участникам парада

ZVEZDA: подарки для гостей парада Победы в Москве готовят 8-9 месяцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПарад на Красной площади в Москве
Парад на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Парад на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка подарков для гостей парада Победы в Москве занимает в среднем 8–9 месяцев.
  • В этом году гости парада получат эксклюзивные подарки от бренда моделей военной техники ZVEZDA.
  • Ежегодно к параду изготавливается специальная партия подарков, наборы всегда разные и меняются каждый год.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подготовка подарков для гостей парада Победы в Москве требуется в среднем 8-9 месяцев, сообщили РИА Новости в компании, которая занимается их производством.
Как выяснило РИА Новости, в этом году гости парада получат эксклюзивные подарки от бренда моделей военной техники ZVEZDA. Компания не первый год готовит памятные презенты для гостей парадов на Красной площади.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Кремле пройдет прием для приглашенных на парад глав государств
8 мая, 13:05
"В августе-сентябре мы начинаем обсуждать (подарки - ред.) уже на будущий год", - заявил РИА Новости представитель компании.
Производитель предлагает варианты моделей, определенное время требуется на их согласование. Отгрузка готовой партии подарков обычно происходит в апреле, уточнил собеседник агентства.
На торжествах прошлых лет гости парада получали в подарок сборные модели российской военной техники, произведенные этой компанией, а в год 80-летия Победы в числе других подарков была настольная игра "Штурм Берлина" от этого же производителя.
Ежегодно к параду изготавливается специальная партия, подарочные наборы всегда разные и меняются каждый год, добавили в компании, отметив, что размер партии соответствует количеству гостей на трибунах.
Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Участники СВО пройдут на параде Победы по брусчатке на Красной площади
8 мая, 12:07
"Сама игра "Штурм Берлина" у нас была в продаже, но, как правило, в эти специальные проекты мы добавляем что-то. То есть в свою обычную модель мы добавляем краски, клей, кисточку, там полный набор на трибунах люди получают", - рассказал собеседник.
Обычно для подарков к параду 9 мая за основу берут существующую модель военной техники и адаптируют ее к празднику, на основе уже имеющихся пресс-форм делают специальный макет с дополнительными деталями и особенностями, получается лимитированная серия в специальной коробке с индивидуальным дизайном и логотипом Победы, пояснил собеседник РИА Новости.
"На моей памяти мы единственную модель делали не из наличия, а специально под парад Победы - это подводная лодка "Щука", - сказал представитель компании, уточнив, что этот специальный проект компания реализовала к параду несколько лет назад.
День Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
День Победы: история и традиции праздника
8 мая, 23:43
 
День Победы — 2026МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала