В компании ZVEZDA рассказали о подготовке подарков участникам парада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовка подарков для гостей парада Победы в Москве занимает в среднем 8–9 месяцев.
- В этом году гости парада получат эксклюзивные подарки от бренда моделей военной техники ZVEZDA.
- Ежегодно к параду изготавливается специальная партия подарков, наборы всегда разные и меняются каждый год.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Подготовка подарков для гостей парада Победы в Москве требуется в среднем 8-9 месяцев, сообщили РИА Новости в компании, которая занимается их производством.
Как выяснило РИА Новости, в этом году гости парада получат эксклюзивные подарки от бренда моделей военной техники ZVEZDA. Компания не первый год готовит памятные презенты для гостей парадов на Красной площади.
"В августе-сентябре мы начинаем обсуждать (подарки - ред.) уже на будущий год", - заявил РИА Новости представитель компании.
Производитель предлагает варианты моделей, определенное время требуется на их согласование. Отгрузка готовой партии подарков обычно происходит в апреле, уточнил собеседник агентства.
На торжествах прошлых лет гости парада получали в подарок сборные модели российской военной техники, произведенные этой компанией, а в год 80-летия Победы в числе других подарков была настольная игра "Штурм Берлина" от этого же производителя.
Ежегодно к параду изготавливается специальная партия, подарочные наборы всегда разные и меняются каждый год, добавили в компании, отметив, что размер партии соответствует количеству гостей на трибунах.
"Сама игра "Штурм Берлина" у нас была в продаже, но, как правило, в эти специальные проекты мы добавляем что-то. То есть в свою обычную модель мы добавляем краски, клей, кисточку, там полный набор на трибунах люди получают", - рассказал собеседник.
Обычно для подарков к параду 9 мая за основу берут существующую модель военной техники и адаптируют ее к празднику, на основе уже имеющихся пресс-форм делают специальный макет с дополнительными деталями и особенностями, получается лимитированная серия в специальной коробке с индивидуальным дизайном и логотипом Победы, пояснил собеседник РИА Новости.
"На моей памяти мы единственную модель делали не из наличия, а специально под парад Победы - это подводная лодка "Щука", - сказал представитель компании, уточнив, что этот специальный проект компания реализовала к параду несколько лет назад.
