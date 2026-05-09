На главной площади Новосибирска прошел военный парад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На главной площади Новосибирска — площади Ленина — прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- В параде приняли участие около 1300 военнослужащих различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, силовых структур России и учащихся учебных заведений, среди них было более 150 участников специальной военной операции.
- Парад завершился плац-концертом сводного военного оркестра Новосибирского гарнизона и выносом увеличенной копии Знамени Победы и копий боевых знамен 17 сибирских дивизий, а также по площади прошла колонна ретро-техники.
НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в субботу на главной площади Новосибирска - площади Ленина, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно парад начался с ритуала выноса знамен под сопровождение музыки из песни композитора Александрова и поэта Лебедева-Кумача "Священная война". Открыла торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса.
Под сопровождение сводного военного духового оркестра Новосибирского гарнизона по площади торжественным маршем прошли военнослужащие Центрального военного округа, войск противовоздушной обороны и ракетных войск стратегического назначения, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск национальной гвардии, главков ФСИН, МЧС и МВД, а также курсанты Сибирского государственного университета водного транспорта.
В торжественном прохождении войск гарнизона в составе парадных расчетов приняло участие более 150 участников специальной военной операции. Всего на главную площадь города вышло около 1300 военнослужащих различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, силовых структур России и учащихся учебных заведений.
Завершился военный парад в Новосибирске плац-концертом сводного военного оркестра Новосибирского гарнизона, после чего на площадь Ленина были вынесены увеличенная копия Знамени Победы, копии боевых знамен 17 сибирских дивизий, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области.
По площади Ленина также прошла колонна ретро-техники. Сразу после парада по центру города начала движение колонна "Бессмертного полка".
