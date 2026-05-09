В Улан-Удэ прошел военный парад в честь Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Улан-Удэ на главной площади прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В течение дня в столице Бурятии проходили праздничные мероприятия, а завершатся празднования салютом и лазерным шоу.

УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад соединений и воинских частей Бурятского территориального гарнизона прошел на главной площади Улан-Удэ в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.

Улан-Удэ в субботу стоит теплая солнечная погода. На площади Советов собрались ветераны и зрители. Традиционно парад начался с выноса флага РФ и копии Знамени Победы на центральную площадь Советов.

Командовал парадом заместитель начальника штаба общевойскового объединения гвардии полковник Евгений Смирнов, принимал военный парад начальник штаба – первый заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия , Герой Российской Федерации гвардии генерал-майор Владимир Белявский.

"Сегодня, как всегда, мы склоняем головы перед мужеством и самоотверженностью тех, кто героически сражался на фронте, тех, кто, к сожалению, не вернулся с поля боя, тех, кто с нечеловеческим усилием приближал победу вдали от фронта. Об их подвиге во имя своего народа и своей Родины забыть мы не имеем права. Вечная память и слава!", - сказал с трибуны Белявский.

После минуты молчания, объявленной в память о погибших в Великой Отечественной войне, выступил глава республики Алексей Цыденов , который отметил, что каждый пятый житель Бурятии, в общей сложности 120 тысяч человек ушли на фронт, 39 тысяч из них не вернулись домой.

Начался военный парад с шествия сводного взвода барабанщиков. Продолжили прохождение знаменные группы, которые пронесли государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы и флага министерства обороны Российской Федерации. Следом по площади прошли офицеры управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), танкисты, военнослужащие мотострелковой бригады, артиллеристы, зенитчики, связисты, военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты, десантники.

Уже традиционно в параде приняли участие женщины-военнослужащие. Следом парадным строем прошли представители воздушно-десантных войск, авиационного полка, космических войск, а также сотрудники пограничного управления ФСБ , Нацгвардии, МЧС , МВД и УФСИН.

Также по площади промаршировали юнармейцы, учащиеся военного учебного центра при Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, воспитанники Республиканской кадетской школы имени Героя России Виталия Сукуева, представители Центра "Воин" и Новоселенгинской казачьей школы-интерната.

Завершил парад сводный военный оркестр Улан-Удэнского гарнизона.

"Всего в военном параде приняли участие около 2 тысяч человек, в том числе свыше тысячи военнослужащих от министерства обороны Российской Федерации", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.