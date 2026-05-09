В Чите прошел парад войск в честь Дня Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Парад войск, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в субботу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.

"В Чите завершился парад войск Читинского гарнизона, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади столицы Забайкальского края прошли около 1700 человек. Командовал парадом командир ракетного соединения 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного Военного округа полковник Павел Емелин. Принимал парад начальник штаба 29-й гвардейской общевойсковой армии ВВО гвардии генерал-майор Иван Шканов", - сообщили в пресс-службе.

Первой на площадь вышла знаменная группа: под музыку Александра Александрова к песне "Священная война" она вынесла государственный флаг РФ и точную копию Знамени Победы. Открыл военный парад расчет барабанщиц, задавший темп и ритм движению парадных расчетов.

Военнослужащие роты Почетного караула 29-ой гвардейской общевойсковой армии представили три вида Вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот. Далее торжественным маршем прошли офицеры управления гвардейской общевойсковой армии и Окружного учебного центра Восточного военного округа.

Затем по площади прошел парадный строй летчиков и специалистов противовоздушной обороны, несущих службу в Забайкалье. Стройными рядами по площади прошли военнослужащие Хинганской бригады управления, гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады, гвардейского артиллерийского соединения, сообщили в пресс-службе ВВО.

Продолжили парад сводный расчет военнослужащих-женщин соединений и воинских частей Читинского гарнизона и парадный расчет участников специальной военной операции. Парадным строем прошли сотрудники региональных Пограничного управления ФСБ России, управлений МВД, ФСИН МЧС . Также участвовали юнармейцы, курсанты и кадеты.

Затем свое мастерство владения оружием продемонстрировали военнослужащие роты Почетного караула штаба 29-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армии Восточного Военного округа.

Парад проходил под музыкальное сопровождение сводного военного оркестра Читинского гарнизона.