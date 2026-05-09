В Чите прошел парад войск в честь Дня Победы
05:27 09.05.2026 (обновлено: 12:30 09.05.2026)
В Чите прошел парад войск в честь Дня Победы

В Чите прошел парад войск, посвященный 81-й годовщине Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чите прошел парад войск, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  • В параде приняли участие около 1700 человек, включая военнослужащих различных родов войск, участников специальной военной операции и юнармейцев.
  • Парад сопровождался музыкальными номерами, а также участием патриотического клуба и сотрудников Дома офицеров Забайкальского края.
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Парад войск, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в субботу на главной площади в Чите Забайкальского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.
Чите завершился парад войск Читинского гарнизона, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По главной площади столицы Забайкальского края прошли около 1700 человек. Командовал парадом командир ракетного соединения 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного Военного округа полковник Павел Емелин. Принимал парад начальник штаба 29-й гвардейской общевойсковой армии ВВО гвардии генерал-майор Иван Шканов", - сообщили в пресс-службе.
Первой на площадь вышла знаменная группа: под музыку Александра Александрова к песне "Священная война" она вынесла государственный флаг РФ и точную копию Знамени Победы. Открыл военный парад расчет барабанщиц, задавший темп и ритм движению парадных расчетов.
Военнослужащие роты Почетного караула 29-ой гвардейской общевойсковой армии представили три вида Вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот. Далее торжественным маршем прошли офицеры управления гвардейской общевойсковой армии и Окружного учебного центра Восточного военного округа.
Затем по площади прошел парадный строй летчиков и специалистов противовоздушной обороны, несущих службу в Забайкалье. Стройными рядами по площади прошли военнослужащие Хинганской бригады управления, гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады, гвардейского артиллерийского соединения, сообщили в пресс-службе ВВО.
Продолжили парад сводный расчет военнослужащих-женщин соединений и воинских частей Читинского гарнизона и парадный расчет участников специальной военной операции. Парадным строем прошли сотрудники региональных Пограничного управления ФСБ России, управлений МВД, ФСИН и МЧС. Также участвовали юнармейцы, курсанты и кадеты.
Затем свое мастерство владения оружием продемонстрировали военнослужащие роты Почетного караула штаба 29-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армии Восточного Военного округа.
Парад проходил под музыкальное сопровождение сводного военного оркестра Читинского гарнизона.
"Далее на площадь вышли юноши и девушки Военно-патриотического клуба Дома офицеров "Патриоты Забайкалья". Они развернули масштабную копию Знамени Победы размером 10 на 20 метров. За ними в форме бойцов Красной Армии колонной прошли сотрудники Дома офицеров Забайкальского края – 81 человек по количеству "победных лет", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Забайкальский крайЧитаРоссияАлександр АлександровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День Победы — 2026
 
 
